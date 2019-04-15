Москва, 16 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, Госдума намерена обсудить законопроект о российском сегменте интернета в третьем, окончательном чтении, сообщает ИА REGNUM. В случае если закон найдет поддержку депутатов, он поступит на рассмотрение в Совфед.

Duma.gov.ru

Законопроект, авторами которого являются члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, предполагает меры, направленные на обеспечение надежности и устойчивости Рунета.

Предусматривается, в частности, что в случаях возникновения угроз Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования в утвержденном правительством РФ порядке. Вводится возможность проведения учений. Нормы начнут действовать с 1 ноября.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») назвал некорректными «все сравнений и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране интернет будет работать, как в Китае».

Законопроект о «суверенном интернете» был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. 12 февраля законопроект об устойчивости Рунета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети был принят Госдумой РФ в первом чтении, 11 апреля прошло второе чтение, нижняя палата парламента поддержала ряд ключевых поправок.