Таллин, 15 апреля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Эстонские предприниматели и эксперты не согласны с мнением Марты Хельме, вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел, о том, что экономика прибалтийской республики не нуждается в дешевой рабочей силе. Об этом сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

(сс) Couleur Клубника в магазине

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Так, владелец крупнейшей эстонской фермы по выращиванию клубники Хелен Каскема сомневается, что в разгар сезона сбора урожая на эстонском рынке удастся найти необходимое число сезонных работников. В этом году на её фермах будет трудиться 140 граждан Украины.

Владелец молочной фермы Аво Круусла и вовсе сравнивает украинских гастарбайтеров с «курицей, несущей золотые яйца для государства».

«Приехавший с Украины работник — это в прямом смысле слова курица, несущая золотые яйца для эстонского государства. Не облагаемый подоходным налогом минимумом к ним не применяется. Предприниматель платит за них социальный налог, страхование по безработице и все прочее, но они, по крайней мере, никогда не пользуются медицинскими услугами, социальными услугами, не берут больничных. Скажем так, для государства это приличный налоговый доход», — заявил Круусла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на октябрь 2018 года в эстонские госорганы обратились 12 тыс. украинских трудовых мигрантов, что в два раза больше, чем в 2017 году, и в десять раз больше, чем в 2014 году. В свою очередь эстонские работодатели стараются платить украинским приезжим зарплату «в конвертах» и зачастую злоупотребляют их незнанием законов страны.