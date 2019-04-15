Рим, 15 апреля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Министр обороны Италии Элизабетта Трента выступила за прием нелегальных мигрантов из Ливии, передает Sky Tg 24 в понедельник, 15 апреля.

Если в Ливии начнется полномасштабная война, то мигранты станут беженцами, и по всем международным нормам их нужно будет принимать, отметила Трента.

Поддержал своего министра и лидер «Движения 5 звезд», членом которого является Трента, вице-премьер Луиджи Ди Майо. По его словам, решение о закрытии портов страны в 2018 году было «ситуативным».

В свою очередь лидер второй партии правящей коалиции, «Лиги», глава МВД Маттео Сальвини отметил, что до тех пор, пока он занимает свой пост, порты Италии будут закрыты для нелегальных мигрантов.

Наблюдатели связывают высказывания Тренты и Ди Майо с приближением выборов в Европарламент. До национальных выборов 2018 года «Движение», как и «Лига», выступало за ограничение миграции. Однако в последние месяцы рейтинг «Лиги» растет, «Движения» — снижается, а все политические дивиденды от решения вопроса нелегальной миграции получает Сальвини.

«Движение» рискует потерять и вторую строчку рейтинга, его почти настигли демократы (рейтинги этих партий составляют 21−22%, «Лиги» — 33−34%). В такой ситуации за полтора месяца до выборов в Европарламент «Движение» начинает борьбу за избирателей демократов, которые, согласно распространенному мнению, поддерживают миграцию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.