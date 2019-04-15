Тюмень, 15 апреля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор за 2018 год почти удвоил свои доходы, заработав 9,47 млн рублей. Будучи мэром Тюмени, в 2017 году, он задекларировал 5,5 млн рублей. Данные о доходах главы региона опубликованы на официальном сайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Моор

Выросли и доходы и у супруги тюменского губернатора. В 2017 году она задекларировала 3,6 млн рублей, в 2018 году — уже 4,4 млн рублей.

В собственности у Александра Моора есть квартира площадью 72,9 кв. м и снегоход Yamaha VK54OE. На супругу главы региона записаны автомобиль Porsche Cayenne S, два земельных участка площадью в 12 и 21 сотку.