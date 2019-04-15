Вашингтон, 15 апреля, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы B-52H Stratofortress ВВС США будут модернизированы и получат возможность использовать новые крылатые ракеты с ядерными боеголовками, сообщает 15 апреля пресс-служба ВВС США.

Alan Wilson Boeing B-52H Stratofortress

Несмотря на то, что бомбардировщик B-52 Stratofortress состоит на вооружении ВВС США с 1952 года, он останется в строю даже после начала выпуска новейших бомбардировщиков B-21 Raider.

«B-52 не способен пройти в зоны, прикрытые системами противовоздушной обороны, следовательно, без перевооружения на новые крылатые ядерные ракеты LRSO потеряет значение в ядерном конфликте. Используемые сейчас ракеты AGM-86 будут исключены из их арсенала даже раньше, чем самолёты B-21 начнут поступать на вооружение в достаточных количествах», — указано в сообщении пресс-службы ВВС США.

Согласно контракту, компания Boeing за пять лет проведёт доработку самолётов B-52H для их совместимости с перспективными крылатыми ракетами Long Range Stand-Off (LRSO).

В ВВС США сейчас состоят три типа стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. С 2016 года идёт работа над новым стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider. После начала его серийного выпуска B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списываться, а B-52 Stratofortress останется на вооружении ВВС.