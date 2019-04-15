Киев, 15 апреля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал своего соперника во втором туре президентских выборов, действующего главу государства Петра Порошенко не ходить по телеканалам и не искать там своего оппонента, а заняться реальными делами. Об этом Зеленский написал в своём канале в мессенджере Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский пишет, что он ждёт от Порошенко не слов «я услышал», а реальных дел. Так, Зеленский обратил внимание действующего главы государство на тот факт, что убийцы общественной активистки Катерины Гандзюк всё ещё на свободе.

Также Зеленский считает, что близких к Порошенко людей, в частности, бывшего заместителя секретаря Совета национальной обороны и безопасности Олега Гладковского-Свинарчука и его сына Игоря, которых журналисты уличили в коррупции на военных заказах, следует посадить.

Напомнил Зеленский и об украинских моряках, которые сидят в российской тюрьме и ждут, когда Порошенко «набегается по каналам, насдается анализов и наорется на стадионе».

Зеленский настоятельно призвал Порошенко заняться его прямыми обязанности и отметил, что шоумен вполне может стать президентом, а вот превращение президента в шоумена выглядит весьма прискорбно.