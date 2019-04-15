Тегеран, 15 апреля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Первый центр по изучению Китая появился в Тегеране, сообщает 15 апреля Синьхуа, подчеркивая, что в его создании на базе иранского Университета имени Алламе Табатабаи принимал участие Шанхайский университет иностранных языков.

Caitriana Nicholson Президентский дворец. Китай

Открывая центр, заместитель главы МИД Ирана Саейд Мохаммад Казем Саджадпур отметил успешное развитие китайско-иранских отношений, имеющих для Ирана большую важность. Ректор иранского Университета им. Табатабаи Хоссейн Салими дал высокую оценку сотрудничеству с вузом из КНР, отметив историческое значение открывающегося центра.

О том, что в Шанхайском университете также будет создан Центр по изучению Ирана, на церемонии открытия сообщил заместитель его ректора Чжан Фэн.