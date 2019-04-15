Тула, 15 апреля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Около 12,6 мм снега выпало на территории Тулы 13−15 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Лев Каменев. Зимняя дорога.1866

Снегопад накрыл город вечером 13 апреля, снег продолжался в воскресенье 14 апреля и закончился только к ночи. Среднесуточная температура составила 1 градус выше ноля.

Коммунальные службы города провели обработку противогололедными материалами наиболее опасных участков улично-дорожной сети, спусков и подъемов, а также сплошную обработку магистральных дорог с интенсивным движением общественного транспорта. На дороги высыпано более 90 тонн противогололедного реагента.

В Зареченском округе Тулы утром 15 марта талыми водами затопило участок дороги на пересечении улиц Луначарского и Курковая. Причиной затопления стала неработающая ливневая канализация.

Отметим, что снегопад прошел также в районах области. Так, в Ясногорском и Заокском районах было нарушено энергоснабжение, его оперативно установили.