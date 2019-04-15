Гавана, 15 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. «Куба готовится к столкновению с новым периодом дефицита и экономическими трудностями. И снова сопротивление является главным лозунгом. Об этом сказал достаточно ясно первый секретарь коммунистической партии Рауль Кастро, попытавшись успокоить население обещанием, что «речь не идет о возврате к острой фазе «особого периода» — кризиса, вызванного распадом социалистического лагеря в начале 90-х годов, когда ВВП упал на 35% за три года, а блэкауты длились по 12 часов каждый день. Это воспоминание до сих пор вызывает ужас у нескольких поколений кубинцев», — пишет испанское издание El Pais.

(сс) Pedro Szekely Куба

К неизменно сложной экономической ситуации острова сейчас добавилась осада Венесуэлы, его главного союзника, со стороны США, а также ужесточение эмбарго. Эта «неспокойная обстановка», как выразился Рауль Кастро, означает, что страна должна готовиться к «худшему варианту».

«Высказывания правительства Соединенных Штатов в адрес Кубы с каждым разом становятся все более угрожающими», — заявил в минувшую среду, 10 апреля, бывший глава государства, выступая перед парламентом. В своей речи он заверил, что «ужесточение блокады и продолжающееся применение закона Хелмса-Бёртона преследует старую цель — расправиться с кубинской революцией с помощью страха перед экономическим удушением и лишениями».

В субботу, 13 апреля, действующий кубинский лидер Мигель Диас-Канель довел эту мысль до конца: Трамп, по его словам, добился того, что двусторонние связи Кубы и США находятся в худшем состоянии за десятилетия из-за усиления финансовых преследований и прекращения сближения между Вашингтоном и Гаваной. «Говоря прямо на хорошем кубинском: суровость обстоятельств требует от нас расстановки очень четких, ясно определенных приоритетов, чтобы избежать возвращения к сложным моментам «особого периода», — сообщил Диас-Канель депутатам.

«От одного лишь упоминания той эпохи кровь стынет в жилах у многих кубинцев, в памяти которых хранится отпечаток тяжелых лет без электричества, лет дикого кризиса, когда страна была практически парализована, а покупательная способность ее граждан снизилась на 70%. Уже несколько месяцев назад на рынках по всему острову стала ощущаться нехватка базовых продуктов: муки, яиц, курицы, масла — а также некоторых лекарств, что вызвало очереди, столкновения между людьми и введение мер, позволяющих избежать скупки товаров, в том числе контролируемой продажи дефицитных объектов спроса. Сейчас, когда в магазине есть курица, ее продают только по две штуки в одни руки», — рассказывает El Pais.

Что Кастро, что Диас-Канель были очень осторожны, объясняя: приближающиеся тяжелые времена не имеют ничего общего с кризисом тридцатилетней давности, поскольку современная экономика куда более разнообразна. Зависимость Кубы от Венесуэлы велика, однако она гораздо меньше, чем была в прошлом от СССР и стран социалистического лагеря, на которые приходилось 85% товарооборота острова.