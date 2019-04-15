Тутаев, Ярославская область, 15 апреля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В городе Тутаеве Ярославской области местные власти хотят расширить производственную зону в самом центре города, около школы № 4 и детского парка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала жительница города Светлана Науменко.

Детский парк и швейное предприятие

30 апреля пройдут публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города. Он предусматривает, в частности, изменение функциональной зоны земельного участка на улице Петра Шитова с «зона застройки малоэтажными жилыми домами» на «производственная зона».

«Мы были в шоке, когда узнали об этом. Рядом находится школа, детский парк, жилые дома, это самый центр города. В городе и так не очень хорошо с экологией, а тут будет производство. Сейчас они говорят, что швейный цех, но кто знает, что будет потом?» — сказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Науменко.

Жители намерены прийти на публичные слушания и проголосовать против изменения назначения земли. Их голос вряд ли будет услышан.

Еще 9 апреля этого года земельный участок с данным кадастровым номером был предоставлен ООО «Торговый дом «Кант» в аренду без торгов для «расширения швейного производства спецодежды» в рамках «масштабного инвестиционного проекта». Это было сделано распоряжением губернатора Ярославской области, подписанным и.о. губернатора Дмитрием Степаненко. Швейное производство уже работает рядом с парком в бывшем здании школы самбо. Площадь земельного участка, который передают ООО «Торговый дом «Кант» — 932 квадратных метра. В публичной кадастровой карте назначение указанного участка — «производственная деятельность».

Светлана Науменко — член инициативной группы горожан, которые протестуют против запрета на огородничество в городе Тутаеве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти района расторгают договоры аренды земли с жителями на том основании, что огородничество исключено из разрешенных видов землепользования. Поэтому людей возмущает, что власти запрещают выращивать в центре города огурцы, но разрешают строить промышленные предприятия.

Тутаевский район является зоной опережающего социально-экономического развития.