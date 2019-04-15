Москва, 15 апреля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Премьера финального сезона «Игры престолов» стала поводом для множества шуток в социальных сетях. Особое внимание пользователи Twitter обратили на эпизод, в котором Дейенерис Таргариен и Джон Сноу целуются на глазах дракона. Оказалось, что два стоп-кадра могут описать различные жизненные и не очень ситуации.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Поцелуй

Сначала шутку использовали, не отходя от темы сериала. Юзеры показывали осуждение драконом романтический связи своей матери со Сноу, вспоминали бывшую любовницу Джона или выражали недоумение Дрогона от ситуации.

https://twitter.com/LiveOnCarryOn/status/1117630632266489856

https://twitter.com/wwmendozao/status/1117653353843048448

https://twitter.com/AhmadAAlamer7/status/1117648454266826752

Вскоре юзеры начали использовать шаблон, чтобы шутить над моментами, когда пытаешься поцеловаться со своим партнёром, а за тобой наблюдают посторонние, тем самым создавая неловкую ситуацию.

https://twitter.com/Yamini204/status/1117615632260816896

https://twitter.com/rachelkleve/status/1117611383804375040

https://twitter.com/Maksum_ka/status/1117681842554060800

Помимо этих шуток, социальные сети пестрят и другими записями на тему премьеры восьмого сезона «Игры престолов». Пользователи шутят по поводу сбоя «Амедиатеки», обсуждают детали нового эпизода и пытаются избежать спойлеров.