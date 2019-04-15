Москва, 15 апреля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Значительное потепление ожидается в Московском регионе к концу текущей недели. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос».

Борис Кустодиев.Весна. 1921

"Максимальная температура в выходные дни может достичь +19 С° в области. В Москве температура достигнет +10…+12 °С», — сказал метеоролог.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что из-за прихода на территорию России скандинавского антициклона погода в центральной части страны в середине недели может понижаться до —3 С° в ночные часы. Тем не менее средняя дневная температура будет составлять +10…+15 °С.