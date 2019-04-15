Краснодар, 15 апреля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. 36-летняя жительница Краснодарского края убила собственную четырехлетнюю дочку. Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе регионального СУ СКР.

Maarten Van Damme Нож в крови

Трагедия произошла 14 апреля в станице Гостагаевской. Обвиняемая вместе с маленькой дочерью находилась в гостях у знакомых. Днем женщина вместе с ребенком вышла во двор дома и нанесла девочке ножевое ранение в область шеи. Малышка погибла на месте.

Сама женщина вернулась в дом и сообщила хозяевам о том, что сделала. На место вызвали медиков и полицию.

В настоящее время женщина задержана, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. С учетом обстоятельств совершенного преступления в отношении женщины будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона, обвиняемая в убийстве женщина страдала шизофренией, имела группу инвалидности и буквально недавно проходила курс лечения в больнице — ее отпустили домой на несколько дней. Следователям женщина сообщила, что расправиться с дочерью ей приказали «голоса».