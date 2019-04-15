Каракас, 15 апреля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Истэблишмент США вынужден признать, что Николас Мадуро побеждает в Венесуэле. Это не формулируется прямо, но вытекает из соответствующих заявлений. В частности, в ходе своего недавнего визита в Парагвай государственный секретарь США Майк Помпео в интервью «Голосу Америки» сказал следующее: «Иногда люди думают, что Мадуро побеждает, но, на самом деле, он передал все свои полномочия кубинцам и россиянам. Это слабость Мадуро, которая, в конце концов, приведет к его уходу, перезапуску демократии и экономическому подъему в Венесуэле».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Мадуро

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге в Каракасе в субботу, 13 апреля, отдал приказ увеличить гражданское ополчение страны еще на один миллион человек. Таким образом, численность гражданского ополчения достигнет двух миллионов человек.

Что касается «передачи полномочий», то в реальности речь, конечно же, идет о консультировании и военно-техническом сотрудничестве со стороны России и Кубы. Ранее сообщалось, что 23 марта в Венесуэлу прибыло два самолета из РФ: один из них доставил 35 тонн груза, а второй — российскую военную делегацию из 99 человек. Руководитель делегации — начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

По сообщениям американских СМИ, в состав российской делегации вошли и специалисты по кибербезопасности. И что плохого, если наши военные помогут наладить бесперебойное энергоснабжение в Венесуэле и помогут защитить критическую государственную инфраструктуру страны от кибератак?

ИА REGNUM ранее сообщало, что энергосистеме Венесуэлы был нанесен серьезный ущерб, на ликвидацию последствий которого понадобится около года.