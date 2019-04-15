Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Покрытое золотом мороженое начало продавать кафе в городе Нью-Йорк: мягкое мороженое покрыто тонким съедобным листом из драгметалла, сообщает АВС.

@yourboyfriendmaterial Золотое мороженное

Хозяева кафе уверяют, что очень тонкий золотой лист принимает форму мороженого. Десерт, для приготовления которого используется 24-каратное золото, стоит $9. Сотрудник кафе, который уже попробовал золото на вкус, говорит, что никакого вкуса оно не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, а Австралии мороженое на дом будут доставлять дроны: с помощью услуги под названием Project Wing продукты питания, напитки, медикаменты и другие товары будут перевозиться по воздуху непосредственно в дома потребителей.