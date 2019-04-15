Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Петербургские депутаты попробуют добиться «особого статуса» для Северной столицы в связи с принятием федерального закона о запрете хостелов в жилых домах, передает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Профильная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по туриндустрии решила обратиться за помощью в комитет Заксобрания по законодательству, который возглавляет единоросс Денис Четырбок. На него и его помощников и лягут эти заботы, поскольку, отметили парламентарии, «туристическая» комиссия для этого не достаточно «мощная».

"Мы просим сделать обращение от ЗакСа в адрес Госдумы, чтоб рассмотреть возможность изменить статьи данного закона отдельно для Петербурга», — сказал корреспонденту агентства единоросс Александр Ходосок.

Статус «особого города» Петербург должен получить в связи со своими историческими особенностями. Множество хостелов и малых отелей в городе на Неве располагаются именно в жилом фонде центра, так как памятники архитектуры перевести в нежилой фонд зачастую невозможно по закону о сохранении культурного наследия.

«Мы прекрасно знаем, что в историческом центре другого решения на сегодня кроме того, какое существует у нас, наверное, не найти. У нас и так плотная застройка, новых объектов для строительства, отдельных для гостиничного бизнеса не предполагается. Плюс это наша архитектура особенная, которая не позволяет тоже что-то возводить из бетона и стекла в историческом центре», — сказал Ходосок.

Кроме того, его заботит и судьба работников туриндустрии, которые могут потерять свои рабочие места в результате принятого законопроекта.

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Тем не менее, юристы Заксобрания в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заметили, что, скорее всего, благие намерения депутатов останутся не исполненными. Закон о запрете хостелов в жилом фонде уже одобрен Советом Федерации и вступит в силу в октябре 2019 года. На этом этапе внести в него поправки уже невозможно, если только президент Владимир Путин не наложит на него вето и не вернет в Госдуму.

В такой ситуации в самом законе можно прописать специальное регулирование для городов федерального значения, коими являются Санкт-Петербург, Москва и Севастополь. Но, так как Москва горячо поддерживает запрет, такая схема тоже выглядит неисполнимой.

Впрочем, депутаты Петербурга, кажется, все-таки осознают невозможность внесения новых поправок в уже принятый закон, однако пока затрудняются сформулировать, каким новым документом можно было бы упросить жизнь петербургским малым отелям.