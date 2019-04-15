Оренбург, 15 апреля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В Тоцком районе Оренбургской области местные жители испытали шок, когда наткнулись в лесопосадке на крокодила. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, мёртвая рептилия обнаружена неподалёку от села Павло-Антоновка. Сейчас полиция проводит проверку по факту обнаружения крокодила.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Обнаруженный в Оренбуржье крокодил

По неофициальным данным, на территории района в своё время выступал передвижной небольшой цирк. На афишах указывалось выступление крокодила, однако на арене пресмыкающееся так и не появилось.

По одной из версий, крокодил сбежал. Климат степного Оренбуржья оказался для рептилии губительным. Крокодил замерз.