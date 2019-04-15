Курган, 15 апреля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В исправительной колонии №6 УФСИН России по Курганской области были выявлены нарушения трудового законодательства. Заключённые работают без средств индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

cagper Средства индивидуальной защиты

Сотрудниками надзорного ведомства совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области проведена проверка соблюдения трудовых прав осужденных, отбывающих наказание в ИК-6.

Установлено, что в исправительном учреждении допускается несвоевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты при выполнении осужденными различных работ.

По результатам проверки начальнику колонии внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений, также решается вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.