Махачкала, 15 апреля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы РФ от Дагестана опубликовали декларации о своих доходах в 2018 году. Магомед Гаджиев за 2018 год заработал больше остальных среди депутатов Госдумы РФ от Республики Дагестан, являющихся представителями партии «Единая Россия». Его доход составил 6,94 млн рублей, что почти на 400 тысяч больше, чем в 2017 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Немногим меньше, а именно 6,9 млн рублей, заработал доктор физико-математических наук Гаджимет Сафаралиев. По итогам 2017 года его доход был выше почти на 200 тысяч рублей. Заработок супруги за 2018 год составил почти 163 тысячи рублей, что на четыре тысячи меньше показателя 2017 года.

Следующим по уровню дохода за 2018 года среди депутатов Госдумы от Дагестана с показателем 5,6 млн рублей идёт трёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Годом ранее он заработал почти на 400 тысяч рублей меньше. Супруга прославленного спортсмена в 2017 году заработала 55 тысяч рублей, а теперь ее ячейка в декларации пуста.

Кандидат экономических наук, предприниматель Абдулмажид Маграмов за 2018 год заработал 5,32 млн рублей. Его доход среди всех депутатов Госдумы от Дагестана за год упал сильнее, чем у остальных. В 2017 году Маграмов задекларировал 10,02 млн рублей, то есть почти в два раза больше, чем теперь. Доход его супруги за 2018 год составил 193 тысячи рублей, что на три тысячи больше, чем годом ранее.

Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, предприниматель Абдулгамид Эмиргамзаев за 2018 год заработал 4,85 млн рублей, то есть показатель 2017 года превзойдён на 150 тысяч рублей.

Среди всех девяти депутатов Госдумы от Дагестана доход Заура Аскендерова в 2017 году был наименьшим и равнялся 4,41 млн рублей. За 2018 год ему удалось увеличить этот показатель на 300 тысяч рублей, вследствие чего его заработок составил 4,71 млн рублей. Доход супруги Аскендерова за 2018 год превысил 1 млн рублей, что на 150 тысяч больше, чем было в 2017 году.

Сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта в Дагестане Умахан Умаханов по итогам 2018 года задекларировал доход в объёме 4,67 млн рублей — показатель 2017 года улучшен на 25 тысяч. Заработок его супруги увеличился в два раза и составил почти 2 млн рублей.

Предпоследним в списке с годовым доходом в размере 4,49 млн рублей идет Юрий Левицкий. В 2017 году его заработок был на 70 тысяч больше. Доход его жены в 2018 году составил почти 1,3 млн рублей, что почти на 300 тысяч рублей меньше, чем годом ранее.

Замыкает список с доходом 4,35 млн рублей Мурад Гаджиев. В 2017 году депутат заработал на 74 тысячи рублей больше. При этом задекларированный доход его жены за 2018 год составляет более 14,1 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2017 году. Таким образом, она лидирует по уровню дохода не только среди жён дагестанских депутатов Госдумы, но и среди самих депутатов.