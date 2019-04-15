Ярославль, 15 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Ярославской областной библиотеке библионочь пройдет 19 апреля с 19.00 до 24.00. Там развернется масштабный спектакль «Библионочь без названия, или одноактная пьеса в трех этажах». А Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на программу «Весь мир — театр». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Culture.ru Ярославская научная библиотека им. Некрасова

Перед входом в библиотеку пройдет шоу клуба исторической реконструкции «Оружейная башня». Затем театральное действо продолжится в самой библиотеке. Подмостками станут конференц-зал, все читальные залы и большинство отделов библиотеки.

Театральную композицию «Сказ о первом русском актере» представят студенты Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова. Театр-студия «Балаган» готовит концертную программу «…А люди в нем актеры», в которой прозвучат песни из мюзиклов и спектаклей, скетчи и шутки. В перерывах между театральными композициями зрителей ждут «Антракты» в форме литературно-импровизационного действа.

В программу также включены лекции: «Как проектировался и строился ярославский ТЮЗ» расскажет Аркадий Бобович; с лекцией «Музыка театра» выступит библиотекарь Алла Подбуцкая, об «История театра» можно будет узнать у культуролога Юлии Корельской.

Кроме того, в стенах Некрасовской библиотеки пройдет несколько мастер-классов — по сценографии, по созданию театральных масок, театральных открыток, игрушек из фетра для мини-спектаклей, мастер-класс по каллиграфии школы Юрия Аруцева.

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова свою библионочь запланировала на 20 апреля с 17:00 до 20:00. Здесь после третьего звонка начнется детский дивертисмент с играми и конкурсами, который проведет Кот Бегемот. Взрослых «библионочников» ждет виртуальное путешествие в мир театра: для них состоится показ документального фильма «Эдип в Эпидавре», посвященный постановке спектакля театра Вахтангова. В 18.00 начнется творческая встреча с московским писателем и эссеистом Евгением Чигриным, членом Союза писателей Москвы. Участниками этой встречи также станут Лидия Чинарёва и Валерий Жуков — бардовский дуэт из Вязьмы.