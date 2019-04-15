Москва, 15 апреля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Завтра, 16 апреля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект о реформе техосмотра автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. Однако правительство предложило отказаться от видеофиксации процедуры прохождения техосмотра.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

Законопроект был внесен в Госдуму правительством и предусматривал, в частности, введение обязательной фиксации на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей. В качестве аргумента правительство указывало на то, что такая мера позволит избежать выдачи «серых» диагностических карт.

В первом чтении законопроект был принят в декабре 2018 года. Предлагалось увеличить штрафы для технических экспертов, а также запретить рекламу фирм, незаконно торгующих диагностическими картами. Тогда комитет Госдумы по транспорту о доработке инициативы ко второму чтению. В частности, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») говорил о том, что правительство хочет обязать Министерство внутренних дел (МВД) хранить данные фото и видеофиксации техосмотра в течение года.