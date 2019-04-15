Ярославль, 15 апреля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Ярославцы могут выразить своё мнение о судьбе здания речного вокзала в Ярославле посредством голосования в социальных сетях. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM владелец здания, голосование организовано в группе «Типичный Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Нынешний облик речного вокзала в Ярославле

Ярославцам предлагается выбрать один из двух вариантов ответа на вопрос «Какую судьбу вокзала выберешь ты?»: «Да, я хочу, чтобы Речной вокзал реконструировали по новому проекту» и «Нет, я хочу, чтобы у этого здания остался старый облик». Опрос проиллюстрирован фотографиями нынешнего облика речного вокзала и предлагаемого проекта его реконструкции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ремонтные работы в здании речного вокзала были неожиданно приостановлены после того, как объекту был присвоен статус культурного наследия. Решение департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области было принято уже после купли-продажи здания и начала работ по реконструкции.

«Нами уже вложено в покупку и работы более 70 миллионов рублей. Сначала все шло прекрасно. Покупая это здание, мы проверили все документы — на тот момент никакого статуса у него не было и мы провели конкурс на лучший архитектурный дизайн здания, определили победителей и спокойно начали работать, — приводит слова директора компании-инвестора Сергея Пахневича ярославский информационный портал «PROгород».

Примечательно, что 15 апреля в Ярославле начался суд над бывшим заместителем директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Романом Васильевым, которого обвинят в вымогательстве взятки у учредителя компании, которая занималась реставрацией Успенского собора XVI века в Ростове Великом.