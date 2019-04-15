София, 15 апреля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Болгария и США к началу мая подготовят предварительное соглашение о закупке Софией восьми американских истребителей F-16. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

«15 и 16 апреля пройдут переговоры с компанией-производителем Lockheed Martin, в ходе которых будут уточнены детали индустриального сотрудничества. С 7 по 10 мая болгарские переговорщики отправятся в США для уточнения окончательного варианта предварительного соглашения», — приводит его слова издание «24 часа».

Запрянов уточнил, что проект соглашения затем должен быть ратифицирован Народным собранием Болгарии. Согласно планам, это должно быть сделано до выхода парламентариев на летние каникулы.

Как передавало ИА REGNUM, в январе парламент Болгарии одобрил начало переговоров с США о закупке многоцелевых боевых самолётов F-16V Block 70 на замену истребителям МиГ-29, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики.

Начать консультации с США месяцем ранее рекомендовала межведомственная комиссия министерства обороны Болгарии, которая остановила выбор на F-16 из нескольких вариантов закупки новых истребителей.

Следует отметить, что самолёты F-16 были самым дорогим из рассматривавшихся вариантов. Американская оферта также превышала сумму в 920 миллионов евро, которую первоначально выразило готовность выделить правительство Болгария. Вместе с тем в Вашингтоне пообещали предоставить Софии более выгодные условия, а также заверили, что сделка станет залогом «сотрудничества с США на многие десятилетия вперёд».

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