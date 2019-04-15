РФ разрывает отношения с НАТО, США пытаются «избить» Турцию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Москва разрывает отношения с НАТО;
- Минск заявил о попытке США «избить» Турцию;
- Резня в торговом центре Литвы — мужчина задержан;
- У сахалинских коммунистов есть кандидат на пост губернатора;
- Жителей РФ предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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