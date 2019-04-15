Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Иностранные гиды-переводчики и экскурсоводы наносят России экономический и имиджевый ущерб. Об этом заявил генеральный директор турфирмы Luna Travel Константин Яхонтов, передает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы в Петербурге

Напомним, петербургские депутаты предложили на федеральном уровне запретить зарубежным гидам работать в России, если это не противоречит международным договорам.

Яхонтов заявил, что весь туристический бизнес Петербурга горячо приветствует эту инициативу, так как иностранцы рассказывают туристам не ту историю РФ, которая преподается в отечественных школах, что вредит имиджу и экономике России.

«На носится и экономический, и имиджевый вред нашей стране и городу, так как туристический продукт начинает формироваться не российскими операторами, а в других странах. Как показала практика, этот ущерб во многом связан с деятельностью нелегальных гидов-граждан зарубежных стран», — сказал Яхонтов.

По его словам, экономический эффект от такого запрета «весьма ощутим», хотя он и не смог озвучить результаты «неофициальных подсчетов». Кроме того, у иностранцев есть и другие, политические причины искажать действительность, полагает бизнесмен.

«Когда иностранный гражданин рассказывает эти истории, зачастую это происходит не из-за того, что не знает, как надо, а зачастую за этим стоят вполне конкретные теневые экономические интересы и политико-культурные интересы», — сказал Яхонтов.

Отметим, зачастую жалобы на неграмотные экскурсии поступают в отношении китайских гидов, которые работают с группами из своего государства. Яхонтов добавил, что в Китае Россия считается дешевой страной для путешествий, особенно по сравнению с Европой, самая недорогая путевка в Москву для китайского туриста стоит, в пересчете, около 40 тыс. рублей.

Однако российская экономика, как правило, не получает и рубля из этой суммы, так как китайцы останавливаются в гостиницах и обедают в ресторанах, которыми владеют их соотечественники, покупают сувениры в подпольных китайских лавках и пользуются услугами своих экскурсоводов.