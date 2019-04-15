Москва, 15 апреля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG — оператор «Северного потока — 2» — подала заявку Дании на строительство газопровода по третьему маршруту, сообщили в пресс-службе компании.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Строительство газопровода

Отмечается, что новый маршрут проходит в исключительной экономической зоне южнее острова Борнхольм. Данная территория ранее была спорной между Данией и Польшей, поэтому не была доступна для каких-либо проектов. В настоящий момент договоренность между двумя странами достигнута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» якобы «получил очередной отказ» от датских властей в отношении маршрута газопровода «Северный поток — 2». В свою очередь в Дании заявили, что не отклоняли ни одну из двух заявок на получение разрешения на прокладку труб. Обе заявки остаются в силе.

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