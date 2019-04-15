Москва, 16 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, отмечается Всемирный день голоса. Его учредила Американская Академия отоларингологии, чтобы привлечь внимание врачей-специалистов, а также всего общества к феномену человеческого голоса. ИА REGNUM рассказывает о людях, которые обладают уникальными голосами.

Микрофон

Тим Стормс

Американский певец и композитор дважды внесён в Книгу рекордов Гиннесса — за самую низкую ноту, произведенную человеком, и самый широкий вокальный диапазон. В 2008 году Стормс побил оба своих достижения: рекорд низкого звука составил 0,7973 Гц, а ширина голосового диапазона — 10 октав. С годами голос мужчины становится всё ниже. В 2012 году Стормс вновь установил рекорд самой низкой ноты, производимой человеком, которая на восемь октав ниже самой низкой ноты на фортепиано. Ширина голосового диапазона певца составляет уже 13 октав.

Джорджия Браун

Бразильская певица в 2005 году попала в Книгу рекордов Гиннесса за «Самую высокую ноту, произведенную человеком». Она также является единственной женщиной, ширина голосового диапазона которой составляет девять октав. Для сравнения, диапазон голоса обычного человека составляет в среднем одну октаву, а рядового певца — две.

Адам Лопез

Обладателем самого высокого голоса среди мужчин оказался австралийский музыкант. Лопез способен воспроизвести звук, который на три полутона выше самой высокой ноты фортепиано. Его частота составляет 4435 Гц.

Бель Нунтита

Певица из Таиланда родилась мужчиной, но сделала операцию по смене пола. Однако уникальность Бель состоит не столько в половой принадлежности, сколько в способности петь дуэтом сама с собой. Певица способна исполнять партии и мужским, и женским голосом, что позволило ей добиться успеха в родной стране и принять участие в шоу «Таиланд имеет талант».

Джилл Дрейк

Жительница Великобритании Джилл Дрейк является обладательницей самого громкого голоса в мире. Её показатель в 129 децибел всего на 10 децибел ниже звука, издаваемого реактивным самолетом на старте, и сопоставим со звуком от работы отбойного молота. До того, как рекорд Джилл занесли в Книгу рекордов Гиннесса, самым громким человеком был Саймон Робинсон из ЮАР. В 1988-м он издал крик громкостью в 128 децибел.