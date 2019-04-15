Сеул, 15 апреля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В 2018 году в Южной Корее среди всех кофеен в стране Starbucks занял лидирующие позиции не только по популярности, но и по количеству продаж. Далее по популярности и объему продаж следуют A Twosome Place и Ediya Coffee. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

(сс) Jrwooley6 Starbucks

По состоянию на конец 2018 года в Южной Корее насчитывалось около 1 262 кофеен Starbucks, что на 9,7% (112 кофеен) больше, чем в 2017 году.

Известно, что продажи и операционная прибыль компании увеличилась на 20,5% и на 24,8% соответственно. Продажи компании составили 1,55 трлн вон (~$1,36 млрд), а операционная прибыль — 142,8 млрд вон (~$125,97 млн).

По объему продаж Starbucks Korea занимает второе место среди заведений общественного питания после пекарни Paris Croissant (3,3 трлн вон, ~$2,91 млрд), третье место в списке занимает компания по производству продуктов питания CJ Foodville.

Известно, что количество заведений A Twosome Place, принадлежащих CJ Foodville, сократилось на 9,9% и составило 1 067, объем продаж — 274,2 млрд вон (~$241,89 млн), а операционная прибыль 29,1 млрд вон (~$25,67 млн).

Количество кофеен Ediya Coffee увеличилось на 9,3%, до 2 407 кофеен. Продажи компании увеличились на 8,9%, превысив 204 млрд вон (~$179,96 млн), однако операционная прибыль, напротив, сократилась на 12,4%, до 17,6 млрд вон (~$15,52 млн).