Монте-Карло, Монако, 15 апреля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Португалии Жоау Соузой в первом круге турнира в Монте-Карло. Встреча, продолжавшаяся 53 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:1.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев пять раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с победителем матча между словенским теннисистом Аляжем Бедене и представителем Молдавии Раду Алботом.

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