Москва, 15 апреля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Россия полностью прекратила сотрудничество с Североатлантическим альянсом по гражданской и военной линиям, заявил 15 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

«Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью», — заявил Грушко.

По его словам, НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Москвой, её «не существует».

Грушко добавил, что в настоящее время в НАТО отсутствуют признаки того, что там знают, как выходить из этого тупика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти заявил, что Запад потерял способность просчитывать действия России, как это происходило в период холодной войны.

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