Киев, 15 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. «Международный валютный фонд — грабительская организация, которая эксплуатирует страны третьего мира. При этом Запад требует от Украины сократить производство сельскохозяйственной продукции и расширить хранилище ядерных отходов в Чернобыльской зоне на территорию всех Киевской области». Об этом 15 апреля на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса заявил президент Петр Порошенко, цитируя слова Василия Голобородько, которого играл Зеленский в сериале «Слуга народа».

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

«В переговорах об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, при помощи которой Запад эксплуатирует страны третьего мира, от нас, от Украины требуют 3% взятки. Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они — международные финансовые организации хотят, чтобы мы на 50% сократили производство сельскохозяйственной продукции. Я благодарен вам за такую поддержку. Они требуют, чтобы мы на 70% сократили производство пшеницы. Они требуют открыть хранилище ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширить это хранилище на территорию всех Киевской области», — сказал Порошенко.

«Диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы. И про «Большую семерку». Она боится политического и экономического роста Украины. Она боится реального превращения Украины в большую региональную страну. Как мы будем этому противостоять?.. Да, госпожа министр финансов, наконец-то покончим с долговой зависимостью. Это мой приказ вам. Приблизительно так. Возможно, я где-то что преувеличил, но так выглядит программа сотрудничества с международными финансовыми организациями. Так выглядит программа сотрудничества с МВФ в сериале «Слуга народа», — напомнил Порошенко под хохот и аплодисменты зала.

Порошенко отметил, что когда просмотрел сериал, то «ужаснулся».

"Антизападная риторика, как известно, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства. И это серьезно. Я не знаю, какого мнения о сотрудничестве с международными финансовыми организациями, о сотрудничестве с Фондом придерживается мой оппонент, кандидат в президенты. Он как равнение со всеми неизвестными. Его кампания подобна немому кино, где актер активно движется, проявляет огромную активность, но не выговаривает ни одного слова. Понять, что будет? Сложно даже для меня», — констатировал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Париже в интервью «Новинам України» кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не собирается «посылать в задницу» МВФ.

При этом журналист напомнил, что так действовал персонаж Зеленского в фильме «Слуга народа» Василий Голобородько.

«Ну, ребятки… Я вам прокомментирую. Ну нельзя сравнивать реальность и кино… Ты же, представляя страну, не просто говоришь от себя — что-то сказал или что-то ляпнул. За спиной люди, которые тебя выбирали. Это их жизни, это судьбы, а самое главное — это имидж страны, поэтому ты не имеешь права делать такие заявления», — сказал Зеленский.

Напомним, 12 апреля бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что Зеленский твердо намерен продолжать сотрудничество с МВФ, потому что «МВФ является якорем реформ в этой стране, МВФ означает макроэкономическую стабильность».