Москва, 15 апреля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал планы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова баллотироваться на новый срок в сентябре 2019 года. Об этом говорилось на встрече главы государства со ставропольским губернатором 15 апреля. Владимиров отчитался перед президентом об итогах его работы в регионе за последние пять лет.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Владимиром Владимировым

«27 сентября 2013 года, Владимир Владимирович, вы назначили меня временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края. В апреле 2014 года согласовали мои выборы 2014 года, на протяжении последних пяти лет я работаю», — сказал Владимиров.

Губернатор отметил, что на протяжении последних пяти лет валовой региональный продукт показывал рост: в общей сложности он увеличился в два раза, с 380 до 730 млрд рублей. В числе достижений глава региона назвал также рост инвестиций, создание новых производств в крае, в планах — развитие «зеленой энергетики», сельского хозяйства. Развивается также туристическая сфера: за пять лет турпоток в регион Кавказских минеральных вод вырос на 300 тыс. человек.

В ответ на просьбу губернатора получить доверие президента на выборы 2019 года, Владимир Путин спросил о том, как решаются социальные вопросы в регионе, в том числе — в части зарплат бюджетников. Губернатор отчитался: майские указы 2012 года полностью выполнены. По его утверждению, средняя зарплата учителей составляет 213% от средней по региону, у врачей — 200,8%. Вводятся новые объекты — в 2018 году открыто 13 новых объектов здравоохранения. За пять лет в регионе построено 54 новых спортивных сооружения.

«Конечно же, достижений много, но самая большая проблема, самый важный вопрос — зарплата. Потому что начинали с 17 тысяч, в этом году подошли вплотную к 30 тысячам, в сельском хозяйстве — 31 тысяча. 28 300 закончили, но я думаю, что 29 500 будет средняя заработная плата. Но это средняя. Есть и небольшая заработная плата, совершенно небольшая. То есть у нас МРОТ по территории 11 400 рублей, и, соответственно, мы уже поднимаем для бюджетников за счёт своих надбавок заработную плату и бизнес подтянем к минимальному размеру оплаты труда», — сказал Владимиров.

«Понятно. Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю Вам успехов», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Владимиров был назначен врио губернатора 27 сентября 2013 года, сменив в должности Валерия Зеренкова. В 2014 году был избран на пост главы Ставропольского края. Срок полномочий на посту губернатора у Владимирова истекает в сентябре 2019 года. Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи об отставке Владимирова с поста главы региона.