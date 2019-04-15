Новосибирск, 15 апреля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рамках подчищающей иммунизации против кори привито 1,6 тыс. человек, всего запланировано привить более 9 тысяч новосибирцев, сообщили в ходе пресс-конференции сегодня, 15 апреля, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова и главный инфекционист области Лариса Позднякова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иштван Кастали. Посещение детского врача

Как уточнила Лада Самойлова, в первую очередь иммунизация проходит среди детей, которые не были своевременно привиты против кори из-за медицинских отводов или отказов родителей, а также среди взрослого населения из группы «риска».

Эксперты отмечают, что столкнулись с необоснованным отказом родителей от проведения прививок детям. Некоторые из них считают, что вакцинация представляет большую опасность, чем сама болезнь.

«Благодаря успехам иммунизации, в последние годы на территории Новосибирской области либо не регистрируются, либо регистрируются единичные случаи некоторых инфекционных заболеваний», — рассказала Лариса Позднякова. — Необходимо понимать, что заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем мифический вред от самой вакцины. Сейчас мы имеем возможность управлять этими инфекциями, а значит быть здоровыми».

Кроме того, с 24 по 30 апреля 2019 года пройдёт Европейская неделя иммунизации, главная цель которой, по словам специалистов — рассказать о вакцинации как ключевом инструменте профилактики с инфекционными заболеваниями. В этом году она пройдёт под девизом «Защитимся вместе: вакцины работают!»

Отметим, что в минувшие выходные выявлены новые случаи заболевания корью детей и взрослых в Советском районе Новосибирска. Врачи подтвердили диагноз семье из четырёх человек, в которой двое детей. Все они не были привиты и сейчас находится на лечении в больнице. Один ребёнок, как выяснилось, посещал детсад. Как пишут «Все новости Новосибирской области» со ссылкой на начальника отдела образования администрации Советского района Зинаиду Гребневу, в этом учреждении 11 детей не были привиты от кори (родители троих из них согласились поставить прививку). 8 детей, не болевших ранее корью или не имеющих справку об иммунизации, были отстранены от посещения до иммунизации или на 21 день с момента контакта с заболевшим ребенком.

По данным новосибирского управления Роспотребнадзора, по состоянию на конец марта 2019 года в Новосибирске было зафиксировано 84 случая кори.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в России с начала 2019 года выявлено более 870 случаев кори. Как отмечают в Роспотребнадзоре, специального лечения против кори не существует. Единственный надёжный метод предупреждения — прививки.

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