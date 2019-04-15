Москва, 15 апреля, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Инициатива отменить НДФЛ для людей, заработная плата которых не дотягивает до прожиточного минимума — это просто корректировка. Она необходима для того, чтобы «подогнать» минимальную заработную плату, выдаваемую на руки, к цифре 11 тыс. 280 рублей. Это требуется, потому что показатель минимальной заработной платы учитывает НДФЛ, то есть на руки гражданин получает меньше 11 тыс. 280 рублей, что ниже суммы прожиточного минимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

«Тем не менее стоит отметить, что эту корректировку будет оплачивать государство. Вероятно, на этот шаг пошли, чтобы не обострять ситуацию. За прошлый год налоговая нагрузка на бизнес выросла, однако это не предел», — считает эксперт.

По его мнению, в 2019 году фискальное ужесточение будет продолжаться. Уже есть ряд налогов, которые рассматриваются, например, налог на напитки с высоким содержанием сахара.

Если рассматривать также и регионы, то, к примеру, в Ростове-на-Дону ситуация особо не отличается от других городов России. Как и везде, примерно 15% — 20% населения имеет доход ниже прожиточного минимума.

«Поэтому, конечно, инициатива исправит статистику, однако реальные доходы населения вырастут не на много. То есть глобально ситуация не изменится, ни в больших городах, ни в малых», — полагает Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

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