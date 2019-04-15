Киев, 15 апреля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Петр Порошенко — опытный боец, который отдает себе отчет в том, что, скорее всего, он проиграл президентские выборы, и уже работает на будущие выборы в парламент. Об этом заявил 15 апреля украинский политолог и журналист Дмитрий Спивак, оценивая последние события президентской избирательной кампании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы. Порошенко

«Уже давно стало очевидным, что дебатов не будет. Да они и не нужны. Никому. Результат все равно уже предрешен», — отмечает эксперт.

Далее он констатирует, что Украина вновь поделена практически пополам.

«Нет ничего, что могло бы объединить людей. Грязь, ненависть, злоба, взаимные оскорбления, недоверие — и никакого позитивного просвета. Хочется, чтобы весь этот треш поскорее закончился. Президентом станет Зеленский. А вот каким он будет главой государства, сейчас не знает никто. Думаю, что и он сам до конца еще не осознал всех глобальных вызовов для себя», — подчеркивает Спивак.

Также политический эксперт призывает последнюю неделю перед выборами провести с достоинством и взаимным уважением — «иначе превратимся в дикое стадо, готовое разорвать ближнего своего, как уже было в 2004 и 2010 годах».

ИА REGNUM напоминает, что второй тур президентских выборов пройдет на Украине в ближайшее воскресенье, 21 апреля. По данным социологов, среди тех, кто точно пойдет на выборы, актер Владимир Зеленский имеет рейтинг около 70%, действующий президент Петр Порошенко — около 30%. Сразу же после первого тура выборов стороны начали обсуждение возможных дебатов, однако согласия в этом вопросе достичь не могут. Осенью 2019 года на Украине должны состояться и парламентские выборы, вместе с тем некоторые эксперты и политики уверены, что новоизбранный президент попытается распустить нынешнюю Верховную раду досрочно и организовать выборы как можно быстрее.