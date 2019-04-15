Магадан, 15 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в России почти достигла 15 тыс. гектаров. Наиболее крупное возгорание зафиксировано в Северо-Эвенском округе Магаданской области. Горит тундра на площади около 7 тыс. гектаров, передает 15 апреля Общественное телевидение России.

Иван Шишкин. Хвойный лес. 1893

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, и потушить его специалистам пока не удается.

Всего в нескольких километрах от очагов - село Гижига. Накануне там высадился пожарно-десантный отряд. Спасатели привезли с собой все необходимое для тушения оборудование. Власти говорят, собственной техники и людей на местах не хватает.

«У нас пожарные части в Эвенске, пожарная часть в Гижиге, но это части для тушения пожара именно в населенных пунктах. В Гижиге волонтеры, жители поселка они организовались вчера, наблюдали. Снега не было. Поэтому трава сухая, стланик сухой. Все, как порох вспыхивает», — заявил глава Северо-Эвенского округа Сергей Романов.

На этой неделе, по данным синоптиков, в регион придет мощный циклон с дождями и снегопадами. Специалисты надеются, что это поможет справиться с пожаром. Пока же спасатели просят жителей не сжигать траву и не разводить костры на природе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 апреля в России было ликвидировано 82 лесных пожара, общая площадь ликвидированных пожаров составила 5,07 тыс. га.

Читайте подробнее: Более 80 лесных пожаров ликвидировано в России за прошедшие сутки