Новосибирск, 15 апреля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Российский хоккеист, бывший нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске. Ему было 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Причина смерти хоккеиста известна — он умер 14 апреля после тяжёлой болезни.

«Церемония прощания состоится в Новосибирске 16 апреля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Уроженец Новосибирска, Дмитрий Набоков за годы спортивной карьеры выступал за многие российские и зарубежные клубы. Выступая на позиции нападающего, он показывал высокие результаты по своему возрасту. Сибиряку поступало немало предложений от разных клубов высшей лиги. В 1993-м он выбрал московские «Крылья Советов». А через три года уже играл в ХК «Чикаго Блэк Хоукс» в Чикаго.

Потом был клуб «Регина Пэтс», выступавший в WHL. Дмитрий с ходу стал игроком основного состава, проведя в дебютном для себя сезоне 55 игр за новый клуб. В сезоне 1997/98 дебютировал в НХЛ за «Чикаго». В сезоне 1999/2000 играл за «Нью-Йорк Айлендерс».

В новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» он играл в сезонах 2002/2003 и 2006/2007.