Киев, 15 апреля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 15 апреля, обсуждают информацию о тестовом экспорте газа в Венгрию.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В частности, экономист Алексей Кущ отмечает, что в украинской энергетике сформировалась такая мозаика абсурда, «что позавидовали бы даже самые продвинутые сюрреалисты».

«Украинские компании начали экспортировать газ в ЕС. При этом промышленность покупает российский, реэкспортированный в Украину через люксембургские и швейцарские прокладки, а население оплачивает газ украинской добычи, который дороже и экспортного, и импортного. В это же время «Нафтогаз» во главе с Коболевым надеется получить от Газпрома в международном арбитраже компенсацию за «обесценивание украинской ГТС» в случае критического сокращения транзита газа в 2020-м году», — напоминает специалист.

Эксперт по энергетике Дмитрий Марунич в свою очередь отмечает, что экспортирована слишком маленькая партия газа, что бы говорить о чем-нибудь серьезном. Также он подчеркивает, что по состоянию на сейчас экспорт газа в ЕС бессмысленный по сути, поскольку на Украине на топливо выше цены.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что стратегическая цель украинского правительства на ближайшие несколько лет — превратить Украину в страну-экспортера газа. В другом интервью он уточнял, что Украина может до 2025 года начать экспортировать природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года украинская компания осуществила тестовые поставки газа из Украины в Европу, в направлении Словакии. Как и в случае с Венгрией, речь шла о мизерной партии топлива.