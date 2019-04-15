Иркутск, 15 апреля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Снимком озера Байкал с орбиты Международной космической станции поделился 15 апреля космонавт Антон Шкаплеров.

Скриншот со страницы Антона Шкаплерова, Instagram Снимок Байкала с МКС

«Озеро Байкал — самое глубокое пресноводное озеро на планете! Берёт гордость, что этот природный резервуар находится на территории Российской Федерации!» — так подписал космонавт выставленное в своём Instagram фото.

За несколько часов фотография получила тысячи отметок «нравится» и множество комментариев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Шкаплеров уже публиковал в соцсети снимки весеннего Байкала, сделанные с орбиты Международной космической станции. Тогда же он объяснил всем интересующимся, что на станции есть интернет, правда «не такой быстрый, как на Земле».

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