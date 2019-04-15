Ульяновск, 15 апреля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 15 апреля, объявлен пожароопасный сезон. В «постоянную готовность» переведены все силы и средства лесопожарного формирования Центра по обеспечению пожарной безопасности, сообщили ИА REGNUM в минприроды региона.

Иван Шишкин. Сосновый бор. XIX

В этом году на землях лесного фонда оборудован 21 наблюдательный пункт на высотных объектах, утверждено 100 маршрутов наземного патрулирования общей протяженностью около 7 тыс. км. По словам министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрия Федорова, установлены шесть видеокамер на территории лесничеств, наиболее подверженных пожарам, с 2017 года работает система видеомониторинга «Лесной дозор».

Для тушения возгораний в лесах создана группировка сил и средств общей численностью 2555 человек и 595 единиц техники — на 76 единиц техники больше, чем в 2018 году. На пожарах будут задействованы 19 пожарно-химических станций, при необходимости станут привлекаться силы арендаторов, муниципальных образований, подразделений Государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований.

В настоящий момент работает региональная диспетчерская служба, которая в круглосуточном режиме ведет мониторинг пожарной опасности в лесах. Также принимается информация о действиях, создающих угрозу нарушения лесного законодательства.

В 2018 году Ульяновская область по площади лесных пожаров оказалась на первом месте в ПФО, а также в числе наиболее пострадавших от стихии субъектов. За год в регионе произошло 162 лесных пожаров, пострадало от огня 2 024 гектара. Тогда в минприроды Ульяновской области отмечали, что каждый третий случай так называемого сельскохозяйственного пала (сжигания стерни и сухой травы на полях) привёл к пожарам на территории государственного лесного фонда.

Отметим, по данным ГУ МЧС по Ульяновской области, 14 апреля 2019 года пожарно-спасательные подразделения 31 раз выезжали на тушение сухой травы на общей площади 41,891 га.

Напомним, в России в настоящее время лесопожарные формирования тушат возгорания на площади около 15 тыс. га, самые масштабные возгорания — на Дальнем Востоке. В борьбе с огнем в лесах задействовано в общей сложности почти 2,2 тыс. человек, привлечено 456 единиц техники, 11 воздушных судов.