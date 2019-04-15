Париж, 15 апреля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Согласно опросу института общественного мнения во Франции, почти девять из десяти респондентов (88%) считают необходимым проиндексировать небольшие пенсии, передает BFM TV.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

По данным исследования, подавляющее большинство респондентов выступает за общее снижение подоходного налога (82%) и отмену «телевизионного налога» (80%).

82% опрошенных также считают, что президент Франции Эммануэль Макрон должен изменить свою экономическую и социальную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель французской партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании Жиль Ле Жандр заявил, что «возраст выхода на пенсию в 62 года не изменится».

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