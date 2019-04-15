Минск, 15 апреля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Нынешние отношения Белоруссии и Турции основаны на принципе взаимного доверия. При этом в последнее время политические, дипломатические, гуманитарные, культурные взаимоотношения двух стран опережают торгово-экономические. Об этом в интервью агентству Anadolu сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Реджеп Эрдоган и Александр Лукашенко

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Белорусский лидер также подчеркнул, что у него налажены тесные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом «брат», — сказал Лукашенко. — Мы, можно сказать, как близкие, родные люди. Мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках».

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Президент Белоруссии отметил, что с Эрдоганом у него нет никаких закрытых тем для сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии ранее уже заявлял о своей поддержке политики Турции. Лукашенко считает, что критика, с которой обрушиваются на Анкару «за любую политику независимости», свидетельствует о том, что власти страны делают всё правильно.