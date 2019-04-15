Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Целесообразность и экономическую выгоду транспортной реформы проверят в гордуме Екатеринбурга. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Муниципальный транспорт в Екатеринбурге

По словам градоначальника, реформу представят на суд депутатов в ближайшую пару месяцев.

«Покажем депутатам экономическую логику и экономические же решения. Вместе с думой нужно принять решение по источникам финансирования. Отдельный источник — это бюджет, отдельный источник — концессионер, отдельный источник — тариф», — заявил Высокинский.

Впрочем, ещё раз повышать стоимость проезда вряд ли будут, подчеркнул мэр.

Депутатов же интересует в первую очередь экономическая сторона вопроса. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава гордумы Игорь Володин.

«Оценим целесообразность. Посмотрим, насколько это выгодно. Нужно всё посчитать и экономически взвесить», — подчеркнул спикер.

Напомним, транспортную реформу в Екатеринбурге пытались провести еще в 2017 году, однако после протестов горожан изменения отложили на более поздний срок. Планируется, что реформа стартует 1 июля 2019 года.