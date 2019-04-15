Калуга, 15 апреля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В Калужской области в ночь с 13 на 14 апреля произошло возгорание квартиры двухэтажного дома в деревне Колюпаново. В результате пожара погиб 72-летний хозяин квартиры, который был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. По предварительной информации, возгорания в данной квартире происходили и ранее.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области Пожар в жилом доме

Как сообщила 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Калужской области Елена Бросалина, в эту же ночь в деревне Бетлица Кировского района произошло аналогичное происшествие. При пожаре в одной из квартир двухквартирного жилого дома погиб 32-летний мужчина. Вместе с погибшим также проживали его жена и трое детей, но их в доме не было.

14 апреля 2019 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Карачевской города Калуги, произошел пожар, в результате которого погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, мужчина проживал один и злоупотреблял спиртным.

По всем фактам трёх пожаров проводятся уголовно-процессуальные проверки, в рамках которых назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

По предварительным данным, причиной пожаров в этих случаях является неосторожное обращение с огнем при курении.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, 15 апреля на территории региона стартовал месячник пожарной безопасности. В частности, в рамках месячника будут проведен комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора с проведением инструктажа жильцов домов мерам пожарной безопасности.