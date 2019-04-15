ГД 17 апреля обсудит ужесточение наказания за ДТП по вине пьяных водителей
Москва, 15 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Законопроект, существенно повышающий ответственность за ДТП по вине пьяного водителя, Госдума намерена обсудить в первом чтении 17 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«В первом чтении мы предполагаем рассмотреть законопроект, внесенный представителями разных фракций, который предлагает ужесточить ответственность по ст. 264 Уголовного кодекса, это ДТП по вине водителя, находившегося в состоянии опьянения», — сказал Исаев.
Преступление фактически переходит из сегодняшнего разряда неумышленных в разряд умышленных преступлений, отметил парламентарий.
«В случае гибели человека предусматривается ответственность до 12 лет лишения свободы, в случае наступления особо тяжких последствий, то есть гибели двух и более людей, до 15 лет лишения свободы», — напомнил Исаев.