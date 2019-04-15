Москва, 15 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Законопроект, существенно повышающий ответственность за ДТП по вине пьяного водителя, Госдума намерена обсудить в первом чтении 17 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяный за рулем

«В первом чтении мы предполагаем рассмотреть законопроект, внесенный представителями разных фракций, который предлагает ужесточить ответственность по ст. 264 Уголовного кодекса, это ДТП по вине водителя, находившегося в состоянии опьянения», — сказал Исаев.

Преступление фактически переходит из сегодняшнего разряда неумышленных в разряд умышленных преступлений, отметил парламентарий.

«В случае гибели человека предусматривается ответственность до 12 лет лишения свободы, в случае наступления особо тяжких последствий, то есть гибели двух и более людей, до 15 лет лишения свободы», — напомнил Исаев.