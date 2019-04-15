Вашингтон, 15 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Психологи из США с помощью практики проверили гипотезу о том, что мимика может влиять на соответствующие эмоции человека. Об этом сообщается в журнале Psychological Bulletin.

Эмоции

Гипотеза мимической обратной связи говорит о том, что эмоциональная мимика влияет на эмоции даже тогда, когда она вызвана искусственно. Например, если человек улыбнётся, у него может подняться настроение.

Учёные решили систематизировать результаты всех известных изысканий на эту тему и собрали 138 исследований. Далее они рассмотрели 286 величин эффекта, указывающих на связь между манипулированием мимикой и последующей эмоциональной реакцией.

В результате авторы пришли к выводу, что связь между мимикой и эмоциями присутствует, но при этом является очень слабой. При этом сила взаимосвязи существенно зависит от различных факторов.

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