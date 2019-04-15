Чхунчхон, Южная Корея, 15 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Спустя шесть лет в южнокорейском городе Чхунчхон (провинция Канвондо) повысили тарифы на такси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

GörlitzPhotography Такси

По их словам, минимальную стоимость проезда увеличили с 2000 вон (~$1,76) до 3000 вон (~$2,65) за первые 2 километра пути.

Кроме того, в период с 00:00 до 4:00 по местному времени будет действовать надбавка в размере 20%,

Известно, что после 6 км пути, за каждые 133 метра будет начисляться 200 вон (~$). До повышения цен 200 вон (~$) начислялись за 152 метра пути.

«Мы планируем завершить замену счетчиков до конца апреля. Пока замена не будет завершена полностью, стоимость проезда будет рассчитываться в соответствии с таблицей тарифов в такси», — сообщили представители администрации города.