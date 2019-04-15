Москва, 15 апреля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 15 апреля, встретится в Москве с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Владимиром Владимировым

«Будет региональная встреча, которая станет публичной. Он примет Владимира Владимирова», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, Путин обсудит с Владимировым дела региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Владимиров, комментируя послание Путина Федеральном собранию, заявил, что глава государства дал понять, что основным приоритетом в настоящее время является благополучие каждого жителя России. Реализовывать эту задачу нужно прямо сейчас, используя все имеющиеся ресурсы.

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