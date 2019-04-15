Барнаул, 15 апреля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Проблемы, возникшие при утилизации мусора в России, усугубились потому, что, так называемая мусорная реформа была затеяна одновременно по всей стране без отработки модели и подготовки соответствующих кадров, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о том, что в ряде регионов из-за неплатежей может быть приостановлен вывоз мусора, он подчеркнул:

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Как ни странно, но любая реформа, в том числе и «мусорная», требует управления. Помню, как в советские времена реформировали здравоохранение. А именно последовательно, пошагово мы в регионе внедряли то целевое планирование, то технологии достижения целей, затем кадровое обеспечение этих технологий — кропотливая работа, обучение, формирование системы мотиваций и оценки качества. В общем, понадобилось пять-семь лет в регионе. И только после этого страна, получив эту модель в отдельном Алтайском крае, стала распространять на другие регионы страны.

И все реформы всегда вначале отрабатывались в отдельных регионах, которые обозначались либо как «экспериментальная территория», либо, как в нашем случае — «Школа передового опыта». А в случае «мусорной реформы» как-то странно начали сразу со всей страны, ни отработав модели, ни подготовив кадры. Всё свелось к порочной практике сегодняшней России — предложили схемы финансовых потоков в «свои» карманы, зашли в высокие кабинеты власти, за определенные суммы подписали закон и постановления и сразу погрузили в хаос всю страну. Поэтому «мусорная реформа» — это еще один случай потери управления в стране».

Напомним, ранее о том, что работа мусорных операторов из-за низких сборов платы за свою работу может быть прекращена в Дагестане и Самарской области, а также ряде других регионов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который он сделал для совещания у президента России Владимира Путина.

В числе регионов, где может возникнуть мусорный коллапс, были названы также: Адыгея, Кабардино-Балкария, Пермский край, Красноярский и Алтайский края, Новосибирская и Ульяновская области.