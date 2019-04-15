Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. В первой серии восьмого сезона «Игры Престолов» на канале HBO стала известна судьба персонажа Эда Ширана, появившегося в одном из эпизодов сериала. Из разговора персонажей «Игры Престолов» становится ясно, что герой Ширана жив, но получил серьёзные ожоги в схватке с драконом.

Цитата из т/с «Игра Престолов». 2011. США, Великобритания Эд Ширан

В одной из сцен первой серии восьмого сезона три женщины обсуждают солдат Ланнистеров. По их словам, Эдди (персонаж Эда Ширана) вернулся из сражения с драконом Дейенерис Таргариен живым, но с сильно обгоревшим лицом. Как заявляет одна из женщин, ожоги были настолько серьёзными, что у молодого солдата больше нет век.

Персонаж популярного музыканта Эда Ширана появился в седьмом сезоне «Игры Престолов». Он был одним из солдат Ланнистеров, которые приютили Арью Старк у костра, поделились с ней едой и спели песню. Изначально появление артиста в сериале было своеобразным подарком для Мейси Уильямс (исполнительница роли Арьи), являющейся большим поклонником Ширана.

Напомним, что ранее американский конгрессмен Дэвид Сициллайниспользовал образ Серсеи Ланнистер из «Игры Престолов» для выражения своей антитрамповской позиции. Он написал: «Что общего у Дональда Трампа и Серсеи Ланнистер? Они борются только за своих друзей и за свои особенные интересы, а не за людей». На фотографии, приложенной к публикации в Twitter изображена Серсея в красной кепке с лозунгом «Сделаем Вестерос снова великим».